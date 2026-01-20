Federica Brignone torna in pista dopo 292 giorni dall’infortunio in Coppa del Mondo di sci | com’è andata

Dopo 292 giorni dall’infortunio, Federica Brignone è tornata in gara nella Coppa del Mondo di sci. La sua performance segna un importante passo nel percorso di recupero e ritorno alle competizioni di alto livello. Di seguito, un’analisi di come è andata la sua prova e le prospettive future per l’atleta.

Dopo 292 giorni di attesa e riabilitazione a seguito dell’infortunio, Federica Brignone è tornata a ruggire in Coppa del Mondo di sci. La campionessa italiana ha fatto il suo grande ritorno, partecipando allo Slalom gigante di Plan de Corones, in Italia, sulla celebre pista Erta di Kronplatz. Il ritorno di Federica Brignone era atteso con grande emozione. Soprattutto dopo il gravissimo infortunio subito lo scorso aprile ai Campionati Italiani: una frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, con rottura del legamento crociato anteriore. Un infortunio che ha messo a dura prova la sua carriera, ma che non è riuscito a fermare la sua determinazione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La Tigre torna alla grande: Brignone lotta per il podio | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

MILANO-CORTINA | Federica Brignone è arrivata al traguardo della prima manche dello slalom gigante di Kronplatz, nella gara che segna il suo ritorno in Coppa del Mondo dopo il grave infortunio dello scorso aprile. La valdostana ha chiuso con il 7/o tempo facebook

PRIMA MANCHE IN ARCHIVIO Sara Hector domina la prima manche dello slalom gigante di Kronplatz (1:13.54) e va al comando Federica Brignone al rientro fa registrare il 7° tempo mentre Sofia Goggia cade ed è out #WinterSport #SciAlpino x.com