Federica Brignone torna in pista dopo 292 giorni dall’infortunio in Coppa del Mondo di sci | com’è andata IN AGGIORNAMENTO

Federica Brignone è tornata a gareggiare in Coppa del Mondo di sci dopo 292 giorni dall’infortunio, un rientro atteso da appassionati e addetti ai lavori. L’evento rappresenta un momento importante nel suo percorso di recupero e preparazione. L’articolo sarà aggiornato con i dettagli sulla sua performance e sulle eventuali conseguenze per la stagione sportiva.

Dopo 292 giorni di attesa e riabilitazione a seguito dell'infortunio, Federica Brignone è tornata a ruggire in Coppa del Mondo di sci. La campionessa italiana ha fatto il suo grande ritorno, partecipando allo Slalom gigante di Plan de Corones, in Italia, sulla celebre pista Erta di Kronplatz. Il ritorno di Federica Brignone era atteso con grande emozione. Soprattutto dopo il gravissimo infortunio subito lo scorso aprile ai Campionati Italiani: una frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, con rottura del legamento crociato anteriore. Un infortunio che ha messo a dura prova la sua carriera, ma che non è riuscito a fermare la sua determinazione.

