Federica Brignone sesta in gigante a Kronplatz | la Tigre felice per il ritorno in gara 292 giorni dopo il grave infortunio

Federica Brignone ha concluso al sesto posto nel gigante di Kronplatz, segnando il suo ritorno alle gare dopo 292 giorni di assenza a causa di un grave infortunio. La sciatrice italiana ha mostrato progressi sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe, riaffermando la sua determinazione in vista delle prossime competizioni di rilievo, tra cui i Giochi di Milano Cortina 2026. Un passo importante nel percorso di recupero e di rinnovata competitività.

La campionessa valdostana disputa due ottime manche. Segnali confortanti in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026 Federica Brignone è ufficialmente tornata. Oggi, martedì 20 gennaio, la Tigre con il sesto posto sull'iconica pista Erta di San Vigilio di Marebbe nel gigante della Coppa del mondo di sci alpino femminile ha trovato le risposte che cercava, in vista di Milano Cortina 2026, dopo 292 di assenza dalle competizioni per il grave infortunio dello scorso aprile. Federica Brignone su un tracciato lungo e esigente ha chiuso la prima manche al settimo posto con uno svantaggio di 1"18 nei confronti della svedese Sara Hector.🔗 Leggi su Today.it

