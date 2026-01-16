Il padre di Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara | La devo ritrovare fosse l'ultima cosa che faccio

Stefano, padre di Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, ha rilasciato un’intervista a Quarto Grado. Ha dichiarato di cercarla nei boschi insieme ad alcuni amici, evidenziando la sua determinazione nel ritrovarla. La vicenda resta al centro dell’attenzione, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per fare chiarezza sulla scomparsa della giovane.

Stefano, il padre della donna scomparsa da Anguillara Sabazia, ha parlato ai microfoni della trasmissione Quarto Grado: "La cerco nei boschi con i miei amici".

