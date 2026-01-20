Federica Brignone fa il suo primo rientro dopo un infortunio di 10 mesi, dimostrando ancora una volta il suo talento. Sul Gigante di Kronplatz, Scheib si aggiudica la vittoria, mentre la sciatrice valdostana conferma la sua abilità e determinazione. Un risultato che segna un importante passo nel suo percorso di ritorno alle competizioni di alto livello.

Federica Brignone torna a ruggire. Rientrata 10 mesi dopo il terribile infortunio agli Assoluti in Val di Fassa, la 35enne valdostana ha dato nuovamente prova della sua infinita classe. Settima al termine della prima manche del Gigante di Kronplatz, ha chiuso la seconda addirittura con un meraviglioso sesto posto che ha il gusto di una vittoria. La Tigre di La Salle, rientrata in Coppa del Mondo 292 giorni dopo l’ultima volta, ha chiuso a 1,23 secondi dall’austriaca Julia Scheib, al quarto successo stagionale e sempre più leader di specialità nonché favorita per la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gigante di Kronplatz, vince ancora Scheib: splendida Brignone al rientro

Torna Brignone ed è sesta nel gigante di Kronplatz. «Felice. All'inizio non riuscivo a respirare». Vince l'austriaca SheibFederica Brignone è tornata in gara dopo 292 giorni, partecipando al gigante di Kronplatz.

Con che pettorale partirà Federica Brignone al rientro in gigante? WCSL ancora favorevole, status di infortunata non utilizzabileFederica Brignone si prepara al suo ritorno in gigante, mentre l'attenzione si concentra sul suo pettorale di partenza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Sci, Brignone torna in gara nel gigante di Kronplatz: è ufficiale; Brignone, il momento del ritorno: è iscritta al gigante di Plan de Corones; Live Timing Slalom Gigante Femminile Kronplatz (ITA) Gioco dei podi; Federica Brignone tra le convocate del gigante di Kronplatz! Ma la presenza rimane in forse.

Strabiliante Brignone al rientro, è sesta nel gigante di Kronplatz. Vince l’austriaca Scheib - ROMA (ITALPRESS) – Julia Scheib conquista il gigante di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino femminile, nel giorno del ritorno in pista di Federica Brignone, che si regala ... italpress.com

Sci, Federica Brignone torna dopo 9 mesi e stupisce tutti. A metà gara è settima nel gigante di Kronplatz - Il grave infortunio sembra ormai superato, la valdostana è subito competitiva, brillando in particolare sul muro: Al cancelletto ho avuto un po' di paura. Goggia, invece, va subito fuori ... sport.quotidiano.net

Sara Hector è velocissima nella prima manche dello slalom gigante di Kronplatz: la svedese è in testa con il tempo di 1:13.54 #EurosportSCI x.com

Settimo posto per l'azzurra nella prima manche del gigante di Kronplatz facebook