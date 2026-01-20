Federica Brignone torna in gara a 292 giorni dall’infortunio, siglando un sesto posto nello slalom gigante di San Vigilio di Marebbe. Dopo un lungo recupero, l’atleta si prepara alle prossime Olimpiadi invernali con un risultato positivo che indica il suo cammino di ripresa. La campionessa ha dichiarato di essere felice del rientro e di voler costruire la fiducia con calma, dimostrando determinazione e spirito di ritorno alle competizioni.

«Lascio San Vigilio felice, la fiducia si costruirà con calma». Lo ha detto Federica Brignone nel parterre della pista 'Erta' di San Vigilio di Marebbe dopo il sesto posto ottenuto nello slalom gigante di Coppa del mondo, gara di rientro a 292 giorni dalla frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra riportata nell’inforcata durante gli Assoluti dello scorso anno in Val di Fassa. Un risultato che ha dell’incredibile alla luce delle poche giornate di allenamento (solo tredici) e del ristretto tempo trascorso dal grave infortunio e dai successivi interventi chirurgici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Federica Brignone è tornata! Si scalda verso le Olimpiadi invernali e centra un sesto posto alla prima gara dopo il tremendo ko

