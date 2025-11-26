Federica Brignone é tornata sugli sci! Primo passo in campo libero verso le Olimpiadi

Federica Brignone è tornata sugli sci! La notizia tanto attesa da tutti gli appassionati italiani è finalmente arrivata. L’incubo per la vincitrice della Coppa del Mondo 20242025 è finalmente terminato, con la valdostana che ha scelto gli impianti vicino a casa di Breuil-Cervinia per tornare finalmente sulla neve. Sono passati 237 giorni dal maledetto 3 aprile, giorno in cui Brignone si è procurata un gravissimo infortunio durante il gigante dei Campionati Italiani. Federica è caduta e la diagnosi è stata durissima: la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla lesione del crociato sinistro. 🔗 Leggi su Oasport.it

