Fanpage? No | fan ridere Editto talebano contro le statue di Montanelli e Almirante da mettere alla gogna

Nel 2001, il leader talebano Mullah Omar emise un editto che ordinava la demolizione delle statue di Bamiyan, considerate idolatre. Nonostante gli appelli dell'UNESCO, le sculture furono distrutte con dinamite e cannoni. Questo episodio evidenzia come, in alcune culture, la tutela del patrimonio possa essere compromessa da interpretazioni radicali e ideologiche.

Nel 2001, il leader talebano Mullah Omar ordinò con un editto del 26 febbraio la demolizione dei Buddha di Bamiyan (statue del VI secolo), considerate idolatre, eseguita con dinamite e cannoni nonostante appelli Unesco. Nel 2015, l'Isis distrusse statue assire a Nimrud (2015) con bulldozer e demolì templi e statue a Palmira (2015), come il leone di Al-Lat, ordinato dai leader del Califfato per imporre la sharia radicale. Nel 2012, il gruppo islamista Ansar Dine, legato ad Al-Qaeda, ordinò la distruzione di nove mausolei Unesco a Timbuctù, accusati di idolatria.

