Fanpage? No | fan ridere Editto talebano contro le statue di Montanelli e Almirante da mettere alla gogna
Nel 2001, il leader talebano Mullah Omar emise un editto che ordinava la demolizione delle statue di Bamiyan, considerate idolatre. Nonostante gli appelli dell'UNESCO, le sculture furono distrutte con dinamite e cannoni. Questo episodio evidenzia come, in alcune culture, la tutela del patrimonio possa essere compromessa da interpretazioni radicali e ideologiche.
Nel 2001, il leader talebano Mullah Omar ordinò con un editto del 26 febbraio la demolizione dei Buddha di Bamiyan (statue del VI secolo), considerate idolatre, eseguita con dinamite e cannoni nonostante appelli Unesco. Nel 2015, l’Isis distrusse statue assire a Nimrud (2015) con bulldozer e demolì templi e statue a Palmira (2015), come il leone di Al-Lat, ordinato dai leader del Califfato per imporre la sharia radicale. Nel 2012, il gruppo islamista Ansar Dine, legato ad Al-Qaeda, ordinò la distruzione di nove mausolei Unesco a Timbuctù, accusati di idolatria. “Fanpage” e l’editto contro le statue di Montanelli e Almirante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Gogna mediatica contro le Guardie Zoofile: insultate sui social dopo l’orrore di Sezze
Leggi anche: Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day: "Non vedo l’ora di mettere a tacere le teorie dei fan"
Argomenti discussi: Paolo Sorrentino: Le domande su Toni Servillo mi imbarazzano. La critica? Non mi tocca, la vita si sta accorciando; Perché No other choice è un film da vedere: alla ricerca del posto fisso più ambito, quello nel mondo; Flavio Cobolli vittima dello scherzo di Bellucci: Vattene a fanc..o, mi sono tolto la maglietta.
Sinner scoppia a ridere quando sente cosa gli dice Bublik a fine match: ha detto la verità - Le telecamere hanno inquadrato Alexander Bublik mentre diceva qualcosa a Jannik Sinner dopo essere stato spazzato via dal campione azzurro nei quarti di Vienna: il numero due al mondo ha poi svelato ... fanpage.it
Sinner si lascia andare alla sincerità dopo Shelton e scoppia a ridere: Magari fosse sempre così - Sinner dopo aver battuto Shelton nell’ultimo match della fase a gironi delle Finals scoppia a ridere quando parla del suo servizio e dei miglioramenti di questo fondamentale. Leggi tutte le notizie di ... fanpage.it
Valeria Marini canta La solitudine di Laura Pausini a Domenica In: l’esibizione stonata fa ridere lo studio. La reazione di Marino Bartoletti e Mara Venier divertita, la showgirl costretta a scusarsi - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.