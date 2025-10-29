Gogna mediatica contro le Guardie Zoofile | insultate sui social dopo l’orrore di Sezze

Sezze, 29 ottobre 2025 – In seguito alla diffusione sui social del tragico episodio avvenuto a Sezze, nel quale un cane è stato barbaramente ucciso da un cittadino extracomunitari o ( leggi qui ), le Guardie Zoofile sono state oggetto, nelle ultime ore, di attacchi e offese da parte di alcuni utenti. Mentre la maggioranza dei commenti ha espresso gratitudine per il loro operato, una minima parte ha diffuso accuse e frasi denigratorie, definendo le Guardie “assassini” o “complici ”. “Tali affermazioni sono gravemente diffamatorie e prive di qualsiasi fondamento. Abbiamo provveduto a raccogliere e conservare tutti gli screenshot – spiegano le Guardie Zoofile Fipsas – dei commenti offensivi e, con l’assistenza del nostro legale, stiam o valutando le azioni opportune per tutelare la dignità e l’onore delle guardie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

