Sadie Sink in Spider-Man | Brand New Day | Non vedo l’ora di mettere a tacere le teorie dei fan

La star di Stranger Things non può ancora rivelare nulla sul suo ruolo nel prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe. Attualmente Sadie Sink si trova nel Regno Unito per partecipare alle riprese di Spider-Man: Brand New Day, al fianco di Tom Holland, Zendaya e Jon Bernthal. Reduce dal successo di Stranger Things, Sadie Sink è pronta a tornare al cinema. Al momento, Marvel non ha rivelato quale sarà il ruolo della giovane attrice ma è la stessa Sink che non vede l'ora di poterne parlare per poter mettere a tacere le voci dei fan in intorno al suo personaggio. Sadie Sink non vede l'ora di spegnere le voci sul suo personaggio in Brand New Day Sul set, Sadie Sink indossa . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

