Maratona e mezza maratona di Pisa Tutte le novità della XXVI edizione

Domenica 21 dicembre torna l'appuntamento prenatalizio con la Maratona e La Pisanina Mezza Maratona di Pisa, per la cui guida scenderà in campo una rinnovata organizzazione: per questa 26esima edizione, la SSD 1063AD sarà affiancata dalla SSD TriO Events, consolidata nella realtà sportiva endurance, con il fondamentale sostegno dell'Amministrazione comunale. Dalla start line al traguardo, dalle premiazioni all'Expo, la manifestazione, con il patrocinio di Regione Toscana, verterà attorno ad uno dei luoghi più emblematici al mondo: Piazza dei Miracoli, meraviglioso museo a cielo aperto, impreziosito da un complesso monumentale unico nel suo genere.

