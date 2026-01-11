Nina Moric | Con Fabrizio Corona ho ucciso due bambini la confessione nel documentario Netflix

Nina Moric ha fatto una confessione scioccante nel documentario Netflix “Io sono notizia”, affermando di aver ucciso due bambini. La sua dichiarazione, pronunciata in modo diretto e senza mezzi termini, ha attirato l’attenzione sul racconto della sua vita e sulla relazione complessa con Fabrizio Corona. La serie, disponibile da venerdì 9, offre uno sguardo approfondito su eventi e retroscena di personaggi pubblici italiani.

"Ho ucciso due bambini". La confessione arriva dritta in faccia allo spettatore, come uno schiaffo. A dire una cosa così spiazzante e terribile è Nina Moric, in una delle puntate della docu-serie che ripercorre vita e gesta di Fabrizio Corona "Io sono notizia", disponibile su Netflix da venerdì 9.

