Nina Moric | Con Fabrizio Corona ho ucciso due bambini la confessione nel documentario Netflix

Da cataniatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nina Moric ha fatto una confessione scioccante nel documentario Netflix “Io sono notizia”, affermando di aver ucciso due bambini. La sua dichiarazione, pronunciata in modo diretto e senza mezzi termini, ha attirato l’attenzione sul racconto della sua vita e sulla relazione complessa con Fabrizio Corona. La serie, disponibile da venerdì 9, offre uno sguardo approfondito su eventi e retroscena di personaggi pubblici italiani.

“Ho ucciso due bambini”. La confessione arriva dritta in faccia allo spettatore, come uno schiaffo. A dire una cosa così spiazzante e terribile è Nina Moric, in una delle puntate della docu-serie che ripercorre vita e gesta di Fabrizio Corona “Io sono notizia”, disponibile su Netflix da venerdì 9. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: ‘Ho ucciso due bambini’: la confessione choc di Nina Moric su Netflix riapre la ferita più oscura con Fabrizio Corona

Leggi anche: “Ucciso due bambini”. Nina Moric e Fabrizio Corona, la rivelazione shock nel documentario

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Nina Moric: Ho ucciso due bambini con Corona, non ne vado fiera. La rivelazione inedita sull'aborto; Ho ucciso due bambini, due gemelli. L'ha voluto Fabrizio Corona però io l'ho assecondato: le parole di Nina Moric sull'aborto; Il segreto di Nina Moric e Fabrizio Corona, Rodriguez-Iannone-Elodie e gli altri gossip da leggere nel weekend; La storia di Fabrizio Corona, protagonista della docuserie «Io sono notizia» da venerdì 9 gennaio su Netflix. L'ex Nina Moric: «Un pagliaccio».

nina moric fabrizio coronaNina Moric a pezzi: “Profonda tristezza”, la rivelazione choc sul doppio aborto e Fabrizio Corona - Fabrizio Corona confessa l’aborto dei gemelli e svela verità molto forti: Nina Moric crolla tra lacrime e dolore, denunciando abuso e sfruttamento mediatico. libero.it

nina moric fabrizio coronaE’ vero che Corona avrebbe voluto che Nina Moric andasse con Eros Ramazzotti? - Si parla di nuovo in questi giorni della vicenda che coinvolte Corona e Nina Moric: avrebbe voluto che lei andasse con Eros Ramazzotti ... ultimenotizieflash.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.