Nina Moric l’aborto e il contratto con Fabrizio Corona | il duro attacco all’ex paparazzo

Nina Moric si confronta pubblicamente con Fabrizio Corona nella docu-serie ‘Io sono notizia’. Durante le cinque puntate, la modella ha condiviso dettagli personali, tra cui temi come l’aborto e il rapporto con l’ex paparazzo. L’intera narrazione evidenzia un confronto diretto e sincero, attirando l’attenzione su questioni delicate e sulla complessità delle relazioni passate.

Nina Moric si scaglia contro Fabrizio Corona nella docu-serie ‘Io sono notizia’. La docu-serie di Fabrizio Corona ‘ Io sono notizia sta catturando non poco l’attenzione, anche Nina Moric è stata coinvolta e si è lasciata sfuggire molte rivelazioni personali durante le cinque puntate. Parlando del loro rapporto tante sono state le rivelazioni che hanno spiazzato tutti, ha anche detto che lui la convinse ad abortire: “Ho ucciso due bambini, l’ha voluto lui però io l’ho assecondato, quindi l’ho voluto anch’io. Volevo che mi fermasse, poi non ne abbiamo più parlato.” Nina Moric (Screen Netflix) Tra i vari attacchi che ha riservato all’ex marito ha detto: “Lui è un pagliaccio e noi ci stiamo divertendo, ma è assurdo che ancora oggi stiamo ancora qui a parlare di niente! Perché pensiamoci bene, lui non ha fatto nulla di eclatante, ha lanciato le mutande dalla finestra, questo è Fabrizio Corona, l’uomo che gettava le mutande dal balcone”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

