Fabregas rivede il gol del Como e svela | Sarri quella giocata la faceva già quando eravamo al Chelsea

Cesc Fabregas commenta il primo gol del Como, rivelando di aver previsto la sua risposta alla giocata della Lazio. Ricorda che Maurizio Sarri, suo ex allenatore al Chelsea, adottava spesso strategie simili. La sua analisi offre uno sguardo interessante sulla lettura delle partite e sull’approccio tattico, evidenziando l’esperienza dell’ex centrocampista nel comprendere le dinamiche del gioco.

Cesc Fabregas rivede il primo gol del Como in diretta e spiega che aveva già previsto di dover rispondere così alla prima giocata della Lazio: "Sarri lo faceva già quando eravamo insieme al Chelsea".🔗 Leggi su Fanpage.it

