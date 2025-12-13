Per Sarri vincere in 9 con la Lazio non è stata l'unica impresa | Mi era già successo eravamo 8 contro 10

Maurizio Sarri celebra le imprese della sua Lazio, sottolineando come vincere con soli nove giocatori non sia un caso isolato. Ricordando le sue esperienze passate, l’allenatore evidenzia le sfide affrontate e superate, dimostrando la sua determinazione e capacità di gestire situazioni difficili. Un esempio di leadership e resilienza nel calcio, che arricchisce il suo percorso professionale.

Maurizio Sarri ha esaltato la sua Lazio capace di battere il Parma in 9 uomini contro 11 ma ricorda che questa non è stata la sua unica impresa in carriera: "Una volta vinsi in 8 contro 10". Fanpage.it Sarri non si scompone dopo l'impresa Lazio in 9: "Vittoria ci sta tutta. In passato mi è già successo" - Il tecnico è intervenuto al termine della trasferta al Tardini che ha visto i biancocelesti conquistare 3 punti nonostante 2 uomini in meno ... tuttosport.com

Sarri dopo Parma Lazio: il tecnico dei biancocelesti ha parlato così del match vinto al Tardini nella 15a giornata di Serie A - Sarri dopo Parma Lazio: il tecnico dei biancocelesti ha parlato così del match vinto al Tardini nella 15a giornata di Serie A Dopo l’intervento di Carlos Cuesta, è stato il turno di Maurizio Sarri, al ... lazionews24.com

Sarri: La Lazio va rinforzata, serve gente che ci migliori

