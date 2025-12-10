David Luiz ricorda cos'era costretto a fare con Sarri al Chelsea | Gli parlavo coprendomi la faccia
David Luiz rivela le sfide di lavorare con Maurizio Sarri al Chelsea, condividendo un episodio in cui si copriva il volto per nascondere la difficoltà di comunicare a causa del fumo nell'ufficio. Il suo racconto mette in luce gli ostacoli affrontati durante quell’esperienza e offre uno sguardo inedito sulla relazione tra il giocatore e l’allenatore.
David Luiz ricorda la difficoltà di parlare con Maurizio Sarri nel suo ufficio al Chelsea: troppo fumo.
David Luiz ricorda cos'era costretto a fare con Sarri al Chelsea: "Gli parlavo coprendomi la faccia" - Nel cuore della difesa del Pafos, squadra cipriota che stasera affronterà la Juventus allo Stadium nella sesta giornata della fase campionato di Champions League, ci sarà un vecchio bucaniere delle ar ...
David Luiz ricorda Sarri: tra sigarette e Europa League - Le parole dell'ex Chelsea, questa sera in campo con il Pafos contro la Juve, in merito all'esperienza vissuta con Maurizio Sarri ...
