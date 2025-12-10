David Luiz ricorda cos'era costretto a fare con Sarri al Chelsea | Gli parlavo coprendomi la faccia

David Luiz rivela le sfide di lavorare con Maurizio Sarri al Chelsea, condividendo un episodio in cui si copriva il volto per nascondere la difficoltà di comunicare a causa del fumo nell'ufficio. Il suo racconto mette in luce gli ostacoli affrontati durante quell’esperienza e offre uno sguardo inedito sulla relazione tra il giocatore e l’allenatore.

