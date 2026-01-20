Fable si prepara alla presentazione all’Xbox Developer Direct 2026, mostrando delle nuove concept art. Questi disegni offrono una prima anteprima del nuovo progetto, evidenziando dettagli e atmosfere del reboot. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre il gioco si avvicina alla sua presentazione ufficiale.

In attesa dell’Xbox Developer Direct 2026, Fable torna a far parlare di sé grazie alla pubblicazione di nuove concept art che offrono uno sguardo inedito sul mondo del reboot. Le immagini arrivano a pochi giorni dall’evento Microsoft e contribuiscono ad alimentare l’interesse attorno all’action GDR firmato Playground Games, assente dalle scene da quasi un anno. Le concept art, provenienti dal portfolio di un’artista che ha lavorato al progetto e pubblicate su MPS1T, mostrano diverse interpretazioni preliminari delle ambientazioni di Albion. Trattandosi di materiale concettuale, non è garantito che tutte le location rappresentate siano presenti nella versione finale del gioco, ma offrono indicazioni utili sulle ambizioni artistiche e sull’atmosfera del titolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Fable riceve nuove concept art, in attesa della presentazione all’Xbox Developer Direct 2026

Fable, Playground promette un “primo sguardo approfondito” all’Xbox Developer Direct 2026Il 22 gennaio 2026, durante l’Xbox Developer Direct, Playground Games presenterà un approfondimento su Fable, il nuovo capitolo della celebre serie.

L’Xbox Developer Direct di gennaio 2026 includerà Fable, Halo, Gears of War: E-Day e Forza, per un insiderL’Xbox Developer Direct di gennaio 2026 si concentrerà su alcuni dei titoli più attesi, tra cui Fable, Halo, Gears of War: E-Day e Forza.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fable riceve nuove concept art, in attesa della presentazione all'Xbox Developer Direct 2026; Il leak del reboot di Fable include concept art con città nuove e vecchie prima dell'Xbox Developer Direct.

Fable riceve nuove concept art, in attesa della presentazione all’Xbox Developer Direct 2026 - In attesa dell’Xbox Developer Direct 2026, Fable torna a far parlare di sé grazie alla pubblicazione di nuove concept art che offrono uno sguardo inedito sul mondo del reboot. Le immagini arrivano a p ... msn.com

Fable, concept art non ufficiali emergono prima del Direct - Un leak di concept art svela Bloodstone e nuove ambientazioni del reboot di Fable sviluppato da Playground Games, progetto annunciato nel 2020. msn.com

In attesa dell’Xbox Developer Direct 2026, Fable ha ricevuto nuove concept art che mostrano ambientazioni e tante inedite e tanto altro. (Trovate il link della notizia nel primo commento) facebook