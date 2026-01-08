Il 22 gennaio 2026, durante l’Xbox Developer Direct, Playground Games presenterà un approfondimento su Fable, il nuovo capitolo della celebre serie. Questa occasione offrirà un primo sguardo dettagliato sul progetto, evidenziando le novità e le caratteristiche principali del gioco. Si tratta di un momento importante per gli appassionati e gli addetti ai lavori, che potranno conoscere meglio le prospettive future di questa rinomata saga.

Fable è pronto finalmente a tornare sotto i riflettori, visto che in occasione dell’ Xbox Developer Direct del 22 gennaio 2026, Playground Games mostrerà per la prima volta un approfondimento esteso sul nuovo capitolo della storica saga. Gli sviluppatori parlano apertamente di un “ primo sguardo approfondito ”, lasciando intendere che non si tratterà di un semplice teaser, ma di un qualcosa di più corposo. Difatti dopo anni di silenzio e aggiornamenti frammentari, l’evento rappresenta un momento chiave per capire davvero a che punto sia lo sviluppo. Le aspettative sono alte, anche perché Fable è considerato uno dei pilastri futuri dell’offerta Xbox. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Fable, Playground promette un “primo sguardo approfondito” all’Xbox Developer Direct 2026

Leggi anche: L’Xbox Developer Direct di gennaio 2026 includerà Fable, Halo, Gears of War: E-Day e Forza, per un insider

Leggi anche: Microsoft annuncia un nuovo Xbox Developer Direct a gennaio con tante novità per il 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fable verrà mostrato in maniera approfondita all'Xbox Developer Direct, promette Playground; Fable, Playground promette un primo sguardo approfondito all'Xbox Developer Direct 2026; Xbox Developer_Direct torna il 22 Gennaio con Fable, Forza Horizon 6 e Beast of Reincarnation; Oggi è l'ultimo giorno raggiungibile dal cronometro interno di Xbox 360? Facciamo chiarezza.

Fable, Playground promette un « primo sguardo approfondito » all’Xbox Developer Direct 2026 - Fable è pronto finalmente a tornare sotto i riflettori, visto che in occasione dell’ Xbox Developer Direct del 22 gennaio 2026, Playground Games mostrerà per la prima volta un approfondimento esteso s ... msn.com