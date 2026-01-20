Ettore Scola l' omaggio della Rai a 10 anni dalla morte
Lunedì 19 gennaio ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Ettore Scola. Per l'occasione, Rai Cultura e Rai Teche propongono un doppio omaggio con “Ritratto di Ettore Scola”, in onda alle 11. Un'occasione per ricordare la carriera e il contributo del regista e sceneggiatore italiano al mondo del cinema.
Una vita per il cinema: lunedì 19 gennaio, a dieci anni dalla scomparsa, Rai Cultura e Rai Teche dedicano un doppio omaggio a Ettore Scola con "Ritratto di Ettore Scola", in onda alle 11.15 su Rai Storia, e con "Dietro le quinte con Ettore Scola" su RaiPlay. Il "Ritratto" di Rai Cultura è uno dei possibili e infiniti ritratti del cineasta, sceneggiatore, disegnatore intellettuale che ha raccontato con i suoi film cinquant'anni di storia italiana. «Ho attraversato- ha detto Scola- tanti periodi storici. Ho cercato ogni volta di capire che cosa fosse diverso dal periodo storico precedente e che cosa sarebbe venuto dopo.
