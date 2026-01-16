  Il giovane Scola l’omaggio all’indimenticato regista sulla Rai

Tempo di lettura: 3 minuti   “Il giovane Scola ” di Salvatore Braca, prodotto da Pandataria Film in collaborazione con RAI Documentari i n onda m artedì 20 gennaio alle 15:25 su Rai 3 Si tratta di un film documentario che rende omaggio al grande maestro del cinema e all’uomo, Ettore Scola, a dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 19 gennaio 2016.  Il documentario di 50 minuti ripercorre la vita e la carriera giovanile di uno dei più grandi autori, sceneggiatori e registi del Cinema Italiano, inventore della Commedia all’italiana, offrendoci anche l’occasione di scoprire questo fenomeno a livello mondiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

