L’Irpinia partecipa al decennale della scomparsa di Ettore Scola
L’Irpinia si unisce alle celebrazioni per il decennale della scomparsa di Ettore Scola, regista nato a Trevico. In tutta Italia, sono in programma iniziative che onorano il suo percorso artistico e il suo contributo al cinema. Questa partecipazione riflette l’importanza di Scola come figura di rilievo nel panorama culturale e il legame con la sua terra natale.
L’Irpinia partecipa in maniera rilevante e diffusa alle iniziative che in tutta Italia sono in fase di programmazione nel decennale della scomparsa di Ettore Scola, l’illustre regista nativo di Trevico. Da Mirabella Eclano, grazie all’iniziativa della Multisala “Carmen” di Giuseppe Assanti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
