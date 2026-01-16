L’Irpinia partecipa al decennale della scomparsa di Ettore Scola

L’Irpinia si unisce alle celebrazioni per il decennale della scomparsa di Ettore Scola, regista nato a Trevico. In tutta Italia, sono in programma iniziative che onorano il suo percorso artistico e il suo contributo al cinema. Questa partecipazione riflette l’importanza di Scola come figura di rilievo nel panorama culturale e il legame con la sua terra natale.

