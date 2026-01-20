Estrazioni del Lotto di martedì 20 gennaio 2026 | la ruota di Napoli

Ecco i risultati dell’estrazione del Lotto di martedì 20 gennaio 2026, con i numeri estratti sulla ruota di Napoli. Per consultare i numeri vincenti su tutte le ruote e approfondimenti, si consiglia di verificare le fonti ufficiali. Questa pagina fornisce un aggiornamento tempestivo e preciso sui numeri estratti, offrendo un riferimento affidabile per gli appassionati e gli operatori del settore.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di martedì 20 gennaio 2026:In aggiornamento: clicca quiI numeri vincenti su tutte le ruoteIn aggiornamento: clicca qui.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Estrazioni del Lotto di martedì 13 gennaio 2026: la ruota di NapoliEcco i numeri estratti sulla ruota di Napoli per il Lotto di martedì 13 gennaio 2026: 60, 23, 16, 29, 19.

Estrazioni del Lotto di venerdì 2 gennaio 2026: la ruota di NapoliL'estrazione del Lotto di venerdì 2 gennaio 2026 ha riguardato anche la ruota di Napoli, con i numeri vincenti: 73, 5, 29, 70 e 86.

