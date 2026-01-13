Estrazioni del Lotto di martedì 13 gennaio 2026 | la ruota di Napoli

Ecco i numeri estratti sulla ruota di Napoli per il Lotto di martedì 13 gennaio 2026: 60, 23, 16, 29, 19. Di seguito, vengono riportati anche i numeri estratti su tutte le ruote di questa sessione.

