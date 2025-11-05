Espropri per l’ex Olimpia Operazione in stand by Non si trovano i proprietari
Area ex Olimpia, si cercano alcuni dei proprietari dei terreni da espropriare. L’amministrazione comunale ha infatti pubblicato l’avviso utile a rintracciare gli intestatari dei lotti dagli intestatari sconosciuti che hanno 20 giorni per farsi vivi prima che la procedura venga effettuata, step necessario per la rigenerazione urbana dell’area in abbandono da una trentina di anni. "Molti espropriandi non si trovano – chiarisce il sindaco Lorenzo Alessandrini – perchè magari emigrati all’estero o deceduti senza una successione regolarmente registrata al catasto. Ecco perchè invito chi ritenesse di avere un diritto sui terreni a presentare velocemente la documentazione utile a dimostrarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
