ESCLUSIVA – Milan Furlani via e dentro Calvelli? Ecco quanto sappiamo

In vista di decisioni importanti per il Milan, questa analisi fornisce un aggiornamento esclusivo sul futuro dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e di Calvelli. Attraverso fonti affidabili, si approfondiscono le possibili evoluzioni della gestione rossonera, offrendo un quadro chiaro e dettagliato delle dinamiche interne al club. Un'analisi utile per comprendere le prossime mosse strategiche del Milan in un momento cruciale.

Movimenti importanti sono attesi anche dal punto di vista societario per il Milan, con l'arrivo di Comvest che avrebbe come prima conseguenza l'addio di Elliott dal mondo rossonero. Di ieri la nostra importante esclusiva sul tema (qui tutti i dettagli sul futuro rossonero). LEGGI ANCHE: Calciomercato, Accomando: “Milan, passi avanti per Coppola”. La formula dell’affare >>> La domanda che si stanno facendo in molti è se e quali cambi ci saranno all'interno dell'organigramma rossonero. Ecco tutti i dettagli dalla nostra esclusiva in merito. Restano tutti quelli in quota RedBird, come ad esempio Scaroni e Ibrahimovic, con il direttore sportivo Igli Tare confermato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Magull carica per il derby contro il Milan: «Sappiamo quanto conti in Italia, felici di affrontare le rossonere. Ecco che partita servirà»Magull si prepara con entusiasmo al derby contro il Milan, sottolineando l'importanza di questa partita in Italia.

Milan, bomba de ‘La Verità’: possibile addio di Furlani. Ecco l’indiscrezioneSecondo quanto riportato da 'La Verità', potrebbe esserci un cambiamento imminente nella dirigenza del Milan, con l’ipotesi di un addio di Giorgio Furlani.

