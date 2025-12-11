Magull carica per il derby contro il Milan | Sappiamo quanto conti in Italia felici di affrontare le rossonere Ecco che partita servirà

Inter News 24 Magull carica per il derby contro il Milan: le parole della centrocampista dell'Inter Women in vista della sfida di sabato. Lina Magull suona la carica alla vigilia del derby di Milano. Parlando ai canali ufficiali, la talentuosa centrocampista tedesca dell' Inter Women ha presentato la sfida di sabato contro il Milan, riconoscendo il valore di una squadra che si è dimostrata molto competitiva negli ultimi anni. Per la giocatrice delle nerazzurre, la chiave del match sarà l'atteggiamento mentale: servirà scendere in campo con fame di vittoria e imporsi subito sul piano fisico per mandare un segnale.