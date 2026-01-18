Secondo quanto riportato da 'La Verità', potrebbe esserci un cambiamento imminente nella dirigenza del Milan, con l’ipotesi di un addio di Giorgio Furlani. L’indiscrezione, al momento non confermata ufficialmente, desta attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che monitorano con interesse le evoluzioni del club e possibili future strategie.

Secondo quanto riportato da 'La Verità' il 'vendor loan' da 489 milioni di euro tra Elliott e RedBird avrebbe le ore contate. La ricerca di un finanziatore per pagare il fido da parte di Gerry Cardinale sarebbe arrivata quasi al traguardo. Si parla di Maulife Comvest o di Apollo Sports Capital. Secondo il quotidiano se questa operazione dovesse andare in porto, ci potrebbero essere delle ripercussioni anche a livello societario e nel CDA del Milan. Secondo 'La Verità' potrebbero uscire Dominic Mitchell e Gordon Singer. Al loro posto potrebbero entrare figure di riferimento del nuovo ipotetico finanziatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, bomba de ‘La Verità’: possibile addio di Furlani. Ecco l’indiscrezione

Leggi anche: Milan, bomba sul futuro di Camarda: ecco l’indiscrezione dell’esperto

Leggi anche: Rasha e Omer: la verità sul presunto legame. Emerge indiscrezione bomba

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

This photo is taken in Milan,Italy—attended Festival Africano with our Bomba (The Bomb) as official competition film entry. Nakita ko lang sa goggle. Thanks for the article!!! @highlight - facebook.com facebook

#Milan, rinnovo #Maignan a un passo. Bomba #Camarda. Dura critica a #Leao. E #Rabiot ... #SempreMilan #calciomercato x.com