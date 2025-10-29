Esce di casa per andare a lavoro e scompare | ricerche disperate in Italia per la giovane mamma

A Trento è scomparsa da una settimana Floresha Prengu, una donna di 35 anni di origine albanese e madre di due bambine. Lo scorso 22 ottobre era uscita presto di casa per recarsi al lavoro e avrebbe dovuto rientrare verso le 17. Da quel giorno non ha più fatto ritorno dalle figlie e dal marito. È stato proprio il marito a lanciare l’allarme rivolgendosi immediatamente alle forze dell’ordine. Le ricerche sono partite subito, ma finora non hanno dato esito. La comunità locale è rimasta in apprensione per la sorte della donna. Nei giorni successivi, i vigili del fuoco hanno perlustrato ampie zone della città e dintorni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Esce di casa per andare a lavoro e scompare: ricerche disperate in Italia per la giovane mamma

