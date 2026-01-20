LIVE Errani Paolini-Lumsden Tang 6-3 6-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | esordio convincente per le olimpioniche

Segui in tempo reale l’esordio delle olimpioniche Errani e Paolini alle Australian Open 2026, che si sono imposte con successo contro Lumsden e Tang. La nostra copertura continua con aggiornamenti costanti sui match e le notizie più importanti del torneo, garantendo un'informazione precisa e puntuale per gli appassionati di tennis italiani. Rimani con noi per tutte le novità dal primo Slam della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GASTON DALLE 9.00 Si chiude qui la nostra Diretta LIVE dell'esordio di ErraniPaolini, ma di certo non si chiude la nostra copertura del primo Slam della stagione 2026, ITALIA in campo a Melbourne in ogni angolo di OA Sport: tutto minuto per minuto. Un buon pomeriggio australiano a tutti! -Sedicesimi di finale contro GibsonBirrell (AUS) oppure KoboriShimizu (JPN). 02:32 Un ace a zero, di Lumsden, ma solo della GBR anche tutti e 3 i doppi errori (fatali) della coppia britannico-cinese, che comunque ha dato parecchia battaglia nei 50? di primo set.

BUONA LA PRIMA PER ERRANI E PAOLINI La coppia italiana supera agevolmente il primo turno contro Lumsden/Tang con un netto due a zero. Nel prossimo match aspettano una coppia tra Birrell/Gibson o Kobori/Shimzu #Tennis #AusOpen #AO2026 x.com

Scopriamo il tabellone di Errani e Paolini agli Australian Open

