australian open 2026 il tabellone di errani paolini nel doppio femminile

All'Australian Open 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno il torneo di doppio femminile. La competizione si svolgerà a Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio, offrendo un’opportunità importante alle due tenniste italiane di competere su uno dei palcoscenici più prestigiosi del circuito.

Sara Errani e Jasmine Paolini si presenteranno con grandi ambizioni al torneo di doppio che animerà gli Australian Open, primo Slam della stagione tennistica che si disputa sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 cercheranno di farsi strada nella competizione e di battagliare per conquistare il secondo Slam insieme, dopo aver fatto festa lo scorso anno al Roland Garros e aver poi partecipato alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle otto migliori coppie dell’anno.. Le azzurre hanno giocato insieme per l’ultima volta lo scorso 5 novembre, perdendo contro KudermetovaMertens proprio alle Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tabellone doppio femminile Australian Open 2026: Errani/Paolini al via con grandi ambizioni

Il tabellone doppio femminile degli Australian Open 2026 è stato recentemente pubblicato. Sara Errani e Jasmine Paolini, entrambe con ambizioni di vittoria, affrontano il torneo come teste di serie numero 2. Rispetto alle edizioni passate, il quadro si presenta più equilibrato, offrendo loro opportunità di avanzata con meno rischi. Questa partecipazione rappresenta un’ulteriore occasione per le due atlete di consolidare il proprio valore nel circuito Slam.

