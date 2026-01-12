Strage di Crans Montana Eleonora migliora Percorso lungo ma presto verrà trasferita in Romagna

Eleonora Palmieri, 29enne di Cattolica, sta migliorando dopo l’incidente di Crans-Montana. Attualmente ricoverata al Niguarda, si prevede un trasferimento in una struttura in Romagna, più vicina alla sua residenza. La situazione resta sotto controllo, e le sue condizioni continuano a migliorare grazie alle cure ricevute.

