Strage di Crans Montana Eleonora migliora Percorso lungo ma presto verrà trasferita in Romagna
Eleonora Palmieri, 29enne di Cattolica, sta migliorando dopo l’incidente di Crans-Montana. Attualmente ricoverata al Niguarda, si prevede un trasferimento in una struttura in Romagna, più vicina alla sua residenza. La situazione resta sotto controllo, e le sue condizioni continuano a migliorare grazie alle cure ricevute.
Per una delle giovani ricoverate al Niguarda, Eleonora Palmieri, 29enne di Cattolica, dopo il rogo di Crans-Montana si apre la prospettiva di un trasferimento in una struttura più vicina alla propria residenza. A riferirlo è l'assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso, spiegando che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Eleonora Palmieri ustionata a Crans-Montana sta meglio. “Presto trasferita in Romagna” - La ragazza, veterinaria di 29 anni, di Cattolica, “è di buon umore e ha detto che non vede l’ora di riavvicinarsi a casa”, ha raccontato Bertolaso. msn.com
