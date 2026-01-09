Strage di Crans Montana Eleonora scrive dal Niguarda | Combattiamo ogni giorno per guarire

Eleonora Palmieri, 29 anni di Cattolica, si trova in fase di miglioramento dopo l’incidente avvenuto nella notte di Capodanno a Crans Montana. La giovane, coinvolta nell’incendio al bar Le Constellation, si trova attualmente al Niguarda, dove affronta quotidianamente il percorso di guarigione. La famiglia e gli amici continuano a sostenere il suo percorso di ripresa, in attesa di un pieno recupero.

