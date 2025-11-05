Marotta saluta San Siro | Uno stadio storico che ha fatto il suo tempo Poi parla così del nuovo impianto con il Milan

Marotta commenta la svolta su San Siro: l’AD nerazzurro conferma il piano per lo stadio. Sana concorrenza in attacco, elogi a Chivu e a Lautaro. Poco prima del calcio d’inizio di Inter–Kairat Almaty, ai microfoni di  Prime Video  è intervenuto  Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, per commentare sia la sfida di Champions League sia le novità legate al futuro dello stadio di San Siro. LO STADIO STORICO  –  «Io e te stiamo onorando la sedia dove ci troviamo, perché siamo in uno stadio storico che ha fatto il suo tempo. Oggi abbiamo notizie importanti per tutti i milanesi: i club di Inter e Milan si uniranno per rinnovare lo stadio e dare un futuro florido ad entrambe le società». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

