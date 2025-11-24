La Russa sicuro | Scommetto che San Siro non verrà abbattuto Nuovo stadio? Ecco cosa sostengo

Internews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Ignazio La Russa, presidente del Senato, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Ignazio La Russa ha parlato a margine della XXVII Edizione di Italia Direzione Nord. FUTURO SAN SIRO – Scommetto che con una giunta di centro-destra futura, dopo finito il nuovo stadio, resterà in piedi con l’accordo delle società, anche il vecchio, intramontabile, glorioso San Siro che tutti ci invidiano. NUOVO STADIO INTER E MILAN – Ho sempre sostenuto che è giusto che Inter e Milan abbiano un nuovo stadio, fa parte dell’evoluzione, fa parte del calcio europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

la russa sicuro scommetto che san siro non verr224 abbattuto nuovo stadio ecco cosa sostengo

© Internews24.com - La Russa sicuro: «Scommetto che San Siro non verrà abbattuto. Nuovo stadio? Ecco cosa sostengo»

Altre letture consigliate

Ignazio La Russa su San Siro: «Non ho mai nominato Sala e lui tira la palla fuori campo. Il Comune doveva dire subito: non va abbattuto» - Presidente Ignazio La Russa, il sindaco Sala la accusa di speculare su San Siro e di venire meno al suo ruolo istituzionale. Si legge su milano.corriere.it

La soluzione di La Russa per il futuro di San Siro: "Costruiamo un altro stadio a fianco" - Ospite dell'evento 'Italia Direzione Nord' il Presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso dell'Inter, è tornato a parlare del tema nuovo stadio dei nerazzurri. Riporta tuttomercatoweb.com

La Russa: “Che errore abbattere San Siro, il futuro sindaco lo salvi” - Da interista sfegatato avrà vissuto con intensità il dibattito sull’addio al Meazza. Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Russa Sicuro Scommetto San