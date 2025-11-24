La Russa sicuro | Scommetto che San Siro non verrà abbattuto Nuovo stadio? Ecco cosa sostengo

Inter News 24 Le parole di Ignazio La Russa, presidente del Senato, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Ignazio La Russa ha parlato a margine della XXVII Edizione di Italia Direzione Nord. FUTURO SAN SIRO – Scommetto che con una giunta di centro-destra futura, dopo finito il nuovo stadio, resterà in piedi con l’accordo delle società, anche il vecchio, intramontabile, glorioso San Siro che tutti ci invidiano. NUOVO STADIO INTER E MILAN – Ho sempre sostenuto che è giusto che Inter e Milan abbiano un nuovo stadio, fa parte dell’evoluzione, fa parte del calcio europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

