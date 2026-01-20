Mario Turco, vicepresidente del M5S, commenta la situazione in Groenlandia, evidenziando come l’Europa non abbia risposto adeguatamente alle ambizioni di Trump sulla regione. La questione artica, sempre più centrale, mette in luce le criticità di una gestione condivisa e l’importanza di un approccio equilibrato. Un tema che richiede attenzione e cooperazione internazionale per evitare rischi di instabilità e indebolimento dell’unità europea.

Mario Turco, lei è anche vicepresidente del M5S e proprio la sua forza politica – in queste ore in cui la questione artica ha preso sempre più piede – accusa l’Europa di non aver dato un’adeguata risposta a Trump in merito alle sue mire sulla Groenlandia. Se il M5S fosse stato al governo, come avrebbe agito e cosa avrebbe chiesto all’Europa? “Di fronte alle esplicite mire geopolitiche di Trump, l’Unione europea ha risposto in modo timido, frammentato e inefficace, mostrando ancora una volta la propria debolezza politica. Per il Movimento 5 Stelle serve una risposta chiara e unitaria: la Groenlandia e i suoi cittadini non sono merce negoziabile e l’Artico non può diventare una nuova frontiera di competizione predatoria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Equilibrismo pericoloso, sulla Groenlandia Meloni indebolisce l’Ue”: parla il vicepresidente M5S, Turco

“Solite promesse e scaricabarile: una premier in fuga dalla realtà”. Parla il vicepresidente del M5S, GubitosaMichele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, commenta la situazione politica, affermando che Giorgia Meloni sembra essere in difficoltà e che la sua propaganda si scontra quotidianamente con la realtà.

Meloni: “Incomprensione sulla Groenlandia, l’azione dell’Ue non è contro gli Usa”Il commento di Meloni chiarisce che l’attenzione dell’UE sulla Groenlandia e l’Artico non mira a contestare gli Stati Uniti, ma a sottolineare l’importanza strategica di queste aree.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

L'Europa si muove per la Groenlandia, Meloni genuflessa a Trump

Argomenti discussi: Groenlandia, Meloni tra Usa e Ue: L’Italia con la Nato a difesa dell’Artico; Groenlandia, Meloni tra Usa e Ue: L’Italia con la Nato a difesa dell’Artico; Groenlandia, l’arma dazi. Trump: Il 10% agli Stati che ci mandano i soldati; Garante della Privacy, si dimette Guido Scorza: Passo indietro giusto e necessario.

Equilibrismo pericoloso, sulla Groenlandia Meloni indebolisce l’Ue: parla il vicepresidente M5S, TurcoParla il vicepresidente M5S, Mario Turco: Sulla Groenlandia atteggiamento ambiguo di Giorgia Meloni, sovranista fino a un certo punto. lanotiziagiornale.it

Groenlandia, Meloni tra Usa e Ue: «L’Italia con la Nato a difesa dell’Artico»Un equilibrio precario, che richiede capacità da funambolo. È l'equilibrio su cui muove i passi Giorgia Meloni, sospesa su un mondo dove le crisi internazionali si propagano ... ilgazzettino.it

Svolta al Parken: rosso a Delaney, Napoli in superiorità Minuto 34, la partita cambia volto. Fallo duro e pericoloso su Stanislav Lobotka, intervento in ritardo e decisione inevitabile: cartellino rosso per Thomas Delaney. Un episodio chiave che accende la gara - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Giuseppe #Conte: "Io rappresento una forza politica che fin dall'inizio si è battuta contro un disegno di legge pericoloso. L'abbiamo fatto convintamente perché riteniamo che si inquadri in un processo più ampio e che ha un obiettivo prec x.com