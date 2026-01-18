Meloni | Incomprensione sulla Groenlandia l’azione dell’Ue non è contro gli Usa

Il commento di Meloni chiarisce che l’attenzione dell’UE sulla Groenlandia e l’Artico non mira a contestare gli Stati Uniti, ma a sottolineare l’importanza strategica di queste aree. La posizione evidenzia come l’attenzione internazionale si concentri sulla tutela di zone delicate, evitando fraintendimenti o tensioni tra le principali potenze globali, e sottolineando il carattere esclusivamente strategico e non antagonista delle iniziative europee.

SEUL – “Condivido l’attenzione che la presidenza americana attribuisce, come ho detto molte volte, alla Groenlandia e in generale all’Artico, che è una zona strategica nella quale chiaramente va evitata una eccessiva ingerenza di attori che possono essere ostili. Ma credo che in questo senso andasse letta la volontà di alcuni Paesi europei di inviare le truppe, di partecipare a una maggiore sicurezza, non nel senso di un’iniziativa fatta nei confronti degli Stati Uniti, ma semmai nei confronti di altri attori”. Così la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Seul, dove ha ribadito che “mi pare che su questo ci sia stato un problema di comprensione e di comunicazione”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Il dibattito internazionale si concentra sulle decisioni degli Stati Uniti riguardo alla Groenlandia, con alcune voci che esprimono riserve. Nel frattempo, emergono anche segnali positivi, come la gratitudine per l’avvio di processi di liberazione di detenuti politici, inclusi italiani. Questi sviluppi riflettono le complesse dinamiche geopolitiche e umanitarie che caratterizzano la scena mondiale.

Durante una breve dichiarazione a Seul, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l’aumento dei dazi sulla Groenlandia, definendolo un’incomprensione e un errore. Nel corso della sua missione in Asia, Meloni ha anche aggiornato sui temi di maggiore attualità, tra cui la partecipazione dell’Italia nel Board per Gaza. Un intervento che offre una panoramica chiara e diretta sui principali dossier affrontati in questa fase diplomatica.

