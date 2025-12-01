Rissa in discoteca | trentenni importunano una adolescente lo zio li picchia e spuntano i coltelli Aggredito anche un carabiniere

SALZANO (VENEZIA) - Sirene e lampeggianti nella notte di sabato 29 novembre nel parcheggio della discoteca Hollywood di Salzano. Momenti di tensione a causa di una rissa che ha trasformato una. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Rissa in discoteca: trentenni importunano una adolescente, lo zio li picchia e spuntano i coltelli. Aggredito anche un carabiniere

Altri contenuti sullo stesso argomento

La decisione dopo l'intervento dei carabinieri qualche giorno fa per delle risse nate all'interno del locale LEGGI QUI https://www.palermolive.it/risse-nel-prive-il-questore-chiude-discoteca-per-venti-giorni-carini/ #discoteca #rissa #palermo #palermolive - facebook.com Vai su Facebook

Rissa in discoteca: trentenni importunano una adolescente, lo zio li picchia e spuntano i coltelli. Aggredito anche un carabiniere - Sirene e lampeggianti nella notte di sabato 29 novembre nel parcheggio della discoteca Hollywood di Salzano. Secondo ilgazzettino.it

Rissa in discoteca, pestato turista che riprendeva la scena. Ferito un altro giovane - Una violenta rissa è scoppiata nella notte tra mercoledì e giovedì all'interno di una discoteca in largo del Teatro della Valle, nel cuore di Roma. Lo riporta romatoday.it

Rissa fuori dalla discoteca di San Benedetto, Amir ucciso da una coltellata: uno dei cinque imputati esce dal carcere (e va ai domiciliari) - SAN BENEDETTO Francesco Sorge, uno dei cinque imputati della rissa in cui perse la vita il 24enne Amir Benkharbouch, ha ottenuto gli arresti domiciliari e ha lasciato il carcere di Marino del Tronto. corriereadriatico.it scrive