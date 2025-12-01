Rissa in discoteca | trentenni importunano una adolescente lo zio li picchia e spuntano i coltelli Aggredito anche un carabiniere

SALZANO (VENEZIA) - Sirene e lampeggianti nella notte di sabato 29 novembre nel parcheggio della discoteca Hollywood di Salzano. Momenti di tensione a causa di una rissa che ha trasformato una. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

