Ennesima rissa vicino a piazza Garibaldi spuntano coltelli e spray urticanti

Una colluttazione tra due giovani e un uomo di 43 anni si è svolta ieri sera vicino a piazza Garibaldi, coinvolgendo armi da taglio e spray urticanti. L’episodio, ancora sotto indagine, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno intervenuto sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

Una rissa tra due giovani e un 43enne, tutti equipaggiati con armi da taglio, si è verificata ieri sera, lunedì 20 gennaio. Come riporta il Piccolo è successo nei pressi di piazza Garibaldi, in via Pascoli, poco dopo le 20. Dopo una discussione, uno dei tre ha tirato fuori un coltello e l'altro.

