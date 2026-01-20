En-Nesyri al Fenerbahce guadagna 8 milioni netti il club turco lo sta proponendo un po’ a tutti
En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahçe, è al centro di trattative di mercato a causa del suo ingaggio elevato, che ammonta a circa 8 milioni di euro netti all'anno. Il club turco sta cercando di trovare nuove soluzioni, proponendo il giocatore a diverse squadre, per bilanciare le esigenze economiche e sportive. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.
En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahçe, è sul mercato per motivi economici a causa del suo alto ingaggio. Juventus, Napoli e altri club europei stanno valutando offerte, mentre il giocatore considera progetto tecnico e continuità di minutaggio. Anche la Juventus su En-Nesyri. Ha riportato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahçe, rientrato alla base dopo l'ottima Coppa d'Africa disputata (con finale persa), si è ritrovato al centro delle dinamiche di mercato del club turco. Il Fenerbahçe, per ragioni principalmente economiche, ha deciso di metterlo sul mercato: il club sta ascoltando e proponendo il giocatore a diverse società in Europa, non solo a Juventus e Napoli.
Per En Nesyri il Napoli ha offerto al Fenerbahce 5 milioni di prestito più un diritto di riscatto di 20 milioniIl Napoli ha presentato un’offerta al Fenerbahce per Youssef En Nesyri, comprendente un prestito di 5 milioni di euro e un’opzione di riscatto di 20 milioni.
En-Nesyri Juve, il Fenerbahce offre l’attaccante ai bianconeri: ecco cosa sta accadendo. Decisivi i prossimi giorniIl Fenerbahçe ha avanzato un’offerta per l’attaccante En-Nesyri, proposto alla Juventus nelle ultime ore.
Napoli accelera per En-Nesyri: offerta al Fenerbahce e apertura - Napoli accelera per En-Nesyri: offerta da 5 milioni al Fenerbahce e apertura al prestito per l’attaccante marocchino. europacalcio.it
En-Nesyri, storia e qualità del bomber marocchino che riapre l'eterna rivalità tra Juve e Napoli - Il 28enne di Fes ha giocato quasi sempre in Spagna, da due anni è in Turchia al Fenerbahce ed è reduce dallo shock della finale persa in Coppa d'Africa. Spalletti e Conte lo vorrebbero in squadra ... msn.com
Su En-Nesyri ci sono già stati contatti e Fenerbahce apre al prestito, ma Juve non ha ancora fatto offerte. Vediamo se si può ripetere situazione estiva con Openda (intendo nome a sorpresa). x.com
Juve, En-Nesyri solo se salta Mateta Youssef En-Nesyri, attaccante classe 1997 della nazionale marocchina, in uscita dal Fenerbahce, non sarebbe una priorità di mercato per la Juventus. Come riportato dai colleghi di "Calciomercato.com", infatti, il club bianc facebook
