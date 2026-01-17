Il Napoli ha presentato un’offerta al Fenerbahce per Youssef En Nesyri, comprendente un prestito di 5 milioni di euro e un’opzione di riscatto di 20 milioni. L’attaccante marocchino, che domani giocherà la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal, è al centro di questa trattativa. La proposta mira a rafforzare l’attacco del club partenopeo, valutando le possibilità di un trasferimento nei prossimi giorni.

Il Napoli ha mostrato interesse per Youssef En Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahce che domani disputerà la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. L’offerta del Napoli per En Nesyri. Il giornalista turco di Trt Spor Doruk Tecimer scrive su X: Il Fenerbahçe sta valutando favorevolmente l’offerta del Napoli per Youssef En-Nesyri, che include un prestito di 5 milioni di euro e un diritto di riscatto di 20 milioni di euro. Le trattative hanno preso slancio. Fenerbahçe, Napoli’nin Youssef En-Nesyri için yapt??? €5M kiralama ve €20M sat?n alma opsiyonu içeren teklifine s?cak bak?yor. Görü?meler h?z kazand?! https:t. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per En Nesyri il Napoli ha offerto al Fenerbahce 5 milioni di prestito più un diritto di riscatto di 20 milioni

Leggi anche: Il Napoli ha chiesto al Fenerbahce En-Nesyri in prestito

Leggi anche: Calciomercato Napoli, En-Nesyri è l’ultima idea per l’attacco: il Fenerbahce apre al prestito! Serve quell’incastro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli, nuova idea per l'attacco: En-Nesyri del Fenerbahce; Calciomercato Napoli, chi è Youssef En-Nesyri: il nuovo obiettivo azzurro che ha già battuto Osimhen; Il Napoli ha chiesto En-Nesyri al Fenerbahçe: perché vuole un altro attaccante e cosa succede con Lucca e Ferguson; Calciomercato: Napoli, idea En-Nesyri. La Juve vuole subito Mingueza.

Per En Nesyri il Napoli ha offerto al Fenerbahce 5 milioni di prestito più un diritto di riscatto di 20 milioni - Il Napoli ha mostrato interesse per Youssef En Nesyri, attaccante del Fenerbahce, con un'offerta di prestito con diritto di riscatto. ilnapolista.it

Napoli, nuova idea per l'attacco: En-Nesyri del Fenerbahce - Il club turco che ha aperto al prestito e gli azzurri potrebbero pensarci ... sport.sky.it