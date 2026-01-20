Emozioni e talento al Centro d’Abruzzo con Dance Festival | sul palco i campioni d’Europa

L'Abruzzo Dance Festival si svolge al Centro d’Abruzzo di Sambuceto, offrendo una vetrina a giovani talenti e campioni d’Europa della danza. La rassegna, in corso, promuove l’incontro tra passione, tecnica e professionalità in un contesto dedicato agli appassionati del settore. La manifestazione rappresenta un’occasione per apprezzare la qualità e la crescita degli artisti emergenti e affermati nel panorama europeo della danza.

Prosegue con grande partecipazione l'Abruzzo Dance Festival, la rassegna dedicata alla danza in scena al Centro d'Abruzzo di Sambuceto, che in questi giorni ha visto protagonisti giovani talenti di livello internazionale.Applausi convinti per gli allievi della scuola Professione Danza di Pescara.

