Abruzzo Festival emozioni con la Pole Dance nella prima giornata a Sambuceto
Al Centro Commerciale Centro D’Abruzzo di Sambuceto è iniziata la prima giornata dell’Abruzzo Dance Festival, un evento dedicato alla danza con focus sulla Pole Dance. La manifestazione, che proseguirà per quattro giorni, offre agli appassionati l’opportunità di assistere a performance e incontri, promuovendo la cultura e la passione per questa disciplina nel territorio abruzzese.
È partita tra applausi e grandi emozioni la rassegna “Abruzzo Dance Festival” al Centro Commerciale Centro D’Abruzzo di Sambuceto, che ha ospitato la prima delle quattro giornate dedicate alla danza. Protagonista assoluta l’arte della Pole Dance con le atlete della scuola “Arabesque” di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
