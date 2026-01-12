Abruzzo Festival emozioni con la Pole Dance nella prima giornata a Sambuceto

Al Centro Commerciale Centro D’Abruzzo di Sambuceto è iniziata la prima giornata dell’Abruzzo Dance Festival, un evento dedicato alla danza con focus sulla Pole Dance. La manifestazione, che proseguirà per quattro giorni, offre agli appassionati l’opportunità di assistere a performance e incontri, promuovendo la cultura e la passione per questa disciplina nel territorio abruzzese.

Si parte con uno spettacolo che lascia il segno L’Abruzzo Dance Festival debutta con le esibizioni delle campionesse italiane di Pole Dance: forza, tecnica ed eleganza che si fondono in uno show di grande impatto scenico. Dalle 17:30 alle 19:30 Un inizi - facebook.com facebook

