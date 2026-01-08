Max Pezzali al Festival di Sanremo | tutte le sere sul palco sul mare

Max Pezzali parteciperà al Festival di Sanremo, proponendo il suo concerto sul palco allestito sul mare. La sua presenza, annunciata da Carlo Conti, rappresenta un momento di interesse per gli appassionati di musica italiana. L’evento si svolgerà durante le serate del festival, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni più note in un contesto suggestivo e originale.

Max Pezzali sarà una delle presenze più attese del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo è stato Carlo Conti, che ha svelato una novità importante per la prossima edizione: Pezzali si esibirà ogni sera sul suggestivo "palco" sul mare.

