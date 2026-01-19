emis killa annuncia il club tour 2026 previsto per maggio i biglietti

Emis Killa ha annunciato il suo Club Tour 2026, con date previste per il mese di maggio nelle principali città italiane. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’artista in un tour che si propone di coinvolgere il pubblico in diverse location del paese. I biglietti saranno disponibili a breve, offrendo ai fan l’opportunità di partecipare a questa tournée prevista per la prossima primavera.

Emis Killa annuncia il Club Tour 2026, che toccherà le principali città italiane nel mese di maggio. Emis Killa annuncia il Club Tour 2026, che toccherà le principali città italiane nel mese di maggio. I biglietti saranno in vendita sui canali ufficiali a partire dalle ore 14:00 di martedì 20 gennaio. Uno degli artisti più carismatici e tra i più amati dal pubblico rap quando si tratta di esibirsi live, Emis Killa, dopo il successo degli show evento EM15 e EM16, porterà il suo migliore repertorio nei principali club italiani, a partire da sabato 2 maggio al Concordia di Torino, proseguendo poi domenica 3 all’Hall di Padova, giovedì 7 al Viper di Firenze, venerdì 8 all’Orion di Roma e sabato 9 al Mamamia di Senigallia (AN). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

