Emergenza maltempo pasti caldi e accoglienza per chi non ha riparo

In risposta all’emergenza maltempo, le autorità hanno attivato servizi di supporto per garantire pasti caldi e un luogo sicuro a chi si trova senza riparo. Questi interventi mirano a prestare assistenza alle persone più vulnerabili, assicurando loro un aiuto immediato e pratico in un momento di difficoltà. La collaborazione tra istituzioni e volontari è fondamentale per affrontare questa situazione con attenzione e solidarietà.

Mentre la città è chiamata a fare i conti con l’emergenza maltempo, è stata immediatamente attivata la macchina dell’assistenza per garantire supporto alle persone più vulnerabili, in particolare ai senza fissa dimora.Già dalle prime ore successive all’avviso di allerta, il Comune, attraverso.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

