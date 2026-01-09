Emergenza freddo cibi caldi e coperte per chi vive in strada a Viterbo

In questo periodo di freddo intenso, molte persone che vivono in strada a Viterbo affrontano difficoltà crescenti. È importante garantire loro cibi caldi e coperte per alleviare le condizioni di emergenza. Le basse temperature, che persistono da inizio anno, complicano la situazione, richiedendo attenzione e interventi concreti per supportare chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

È vero, le bassissime temperature di questo inizio anno continuano a provocare criticità e problematiche sulla viabilità della provincia. Per alcuni il freddo può essere fastidioso e insopportabile, ma ci sono vittime silenziose e quasi invisibili che soffrono il calo di temperature più di tutti.

