Natale alla Capanna di Betlemme | solidarietà pasti caldi e accoglienza per chi è in difficoltà

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Natale all’insegna della solidarietà quello organizzato dalla Capanna di Betlemme di Chieti, che ha coinvolto decine di volontari, associazioni e benefattori per offrire calore umano, accoglienza e pasti caldi alle persone senza fissa dimora.Le iniziative sono iniziate il 24 dicembre con. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Natale di solidarietà alla Capanna di Betlemme

Leggi anche: Alle famiglie in difficoltà. Il Principe di Piemonte consegna 720 pasti caldi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cisgiordania: a Betlemme la messa della Vigilia di Natale con meno fedeli - Pochi i fedeli nella basilica della Natività hanno partecipato alla cerimonia della Vigilia di Natale. it.euronews.com

Natale a Betlemme non sarà avvolto dal buio, sì alle luminarie, contrordine di cardinali e patriarchi - Il Natale ormai alle porte ha spinto le autorità cristiane della Terra Santa a ribaltare la linea dell'anno scorso: nonostante la guerra a Gaza e nonostante a Betlemme tutto sia ... ilmessaggero.it

Betlemme: il Natale ‘resistente’ dei palestinesi. Faltas (Custodia), “Festa di tutti, senza distinzione. Uniti per affrontare la grande sofferenza” - Betlemme, dopo due anni di ‘buio’, si prepara a vivere il Natale con luci, sfilate scout, canti e mercatini e con l’accensione, il 6 dicembre, del grande albero allestito in piazza della Mangiatoia, ... agensir.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.