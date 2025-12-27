Natale alla Capanna di Betlemme | solidarietà pasti caldi e accoglienza per chi è in difficoltà

Un Natale all’insegna della solidarietà quello organizzato dalla Capanna di Betlemme di Chieti, che ha coinvolto decine di volontari, associazioni e benefattori per offrire calore umano, accoglienza e pasti caldi alle persone senza fissa dimora.Le iniziative sono iniziate il 24 dicembre con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Cisgiordania: a Betlemme la messa della Vigilia di Natale con meno fedeli - Pochi i fedeli nella basilica della Natività hanno partecipato alla cerimonia della Vigilia di Natale. it.euronews.com

Natale a Betlemme non sarà avvolto dal buio, sì alle luminarie, contrordine di cardinali e patriarchi - Il Natale ormai alle porte ha spinto le autorità cristiane della Terra Santa a ribaltare la linea dell'anno scorso: nonostante la guerra a Gaza e nonostante a Betlemme tutto sia ... ilmessaggero.it

Betlemme: il Natale ‘resistente’ dei palestinesi. Faltas (Custodia), “Festa di tutti, senza distinzione. Uniti per affrontare la grande sofferenza” - Betlemme, dopo due anni di ‘buio’, si prepara a vivere il Natale con luci, sfilate scout, canti e mercatini e con l’accensione, il 6 dicembre, del grande albero allestito in piazza della Mangiatoia, ... agensir.it

Il Natale non è nostalgia e il presepe è una scuola di vita. Così si può riassumere quanto detto dal vescovo Livio Corazza la notte di Natale durante la messa in Duomo, precisando che la capanna di Betlemme “è la risposta alla sete di pace che tanto desideria - facebook.com facebook