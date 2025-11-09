Volley femminile Milano regola Cuneo e si rilancia | Egonu Piva e Danesi sugli scudi
Milano ha sconfitto Cuneo per 3-1 (25-23; 21-25; 25-15; 25-16) nel match valido per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo due set estremamente combattuti e decisi in volata, le meneghine hanno tirato fuori gli artigli e hanno giganteggiato nella tana della compagine piemontese, dominando in lungo e in largo il terzo e il quarto parziale. Le ragazze di coach Stefano Lavarini sono tornate al successo dopo il ko rimediato mercoledì sera nel big match contro Conegliano, riportandosi al terzo posto in classifica. Il Vero Volley ha infilato il sesto successo stagionale e ora si trova a sette punti dalla capolista Conegliano e a -3 da Scandicci, a parità di incontri disputati (9, è stato anticipato un match di dicembre vista la concomitanza con il Mondiale per Club a cui parteciperanno venete e toscane). 🔗 Leggi su Oasport.it
