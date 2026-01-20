Editoria scolastica l’accusa dei freelance

A partire da ieri, autori, autrici e freelance nel settore dell’editoria scolastica hanno la possibilità di segnalare all’Antitrust eventuali clausole abusive presenti nei loro contratti di lavoro. Questa misura mira a tutelare i diritti dei professionisti e garantire maggiore trasparenza nelle condizioni contrattuali, promuovendo un ambiente più equo e rispettoso delle norme vigenti nel settore.

Da ieri in avanti «autori, autrici e freelance dell'editoria scolastica potranno denunciare all'Antitrust le clausole abusive nel proprio contratto di lavoro. L'indagine dell'Agcm ci ha dato ragione»: Acta, l'associazione che difende i diritti dei freelance, ha commentato così la conclusione dell'Autorità garante della concorrenza sulla situazione nel mercato dell'editoria scolastica, arrivata il 12 gennaio scorso e avviata nel settembre 2024, a seguito anche delle lamentele delle associazioni di categoria sul caro-libri.

Il numero degli studenti è invece diminuito del 7%. Lo afferma il Codacons, commentando la chiusura dell’indagine conoscitiva dell’Antitrust sull’editoria scolastica #Initalia facebook

