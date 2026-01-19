Editoria scolastica da oggi i freelance possono denunciare le clausole abusive nei contratti | la svolta dell’Antitrust dopo l’indagine sul mercato concentrato

Da oggi i freelance nel settore dell’editoria scolastica possono segnalare eventuali clausole abusive nei contratti, grazie alla recentissima decisione dell’Antitrust. Dopo un’indagine avviata a settembre 2024 sull’elevata concentrazione del mercato, l’autorità ha adottato misure per tutelare i professionisti e promuovere una maggiore trasparenza nelle condizioni contrattuali. Questa novità rappresenta un passo importante per migliorare le condizioni di lavoro nel settore.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'indagine sul mercato dell'editoria scolastica, iniziata nel settembre 2024. La decisione del 12 gennaio introduce la possibilità per autori e freelance di denunciare direttamente le clausole abusive presenti nei contratti di lavoro. ACTA, l'associazione che difende i diritti dei lavoratori autonomi, ha contribuito all'indagine e considera il provvedimento "un precedente importante" per migliorare le condizioni contrattuali nel settore L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Libri scolastici, l’Autorità Garante segnala al Ministero la concentrazione dell’editoria scolastica: quattro gruppi controllano oltre l’80% del mercato da 800 milioni di euro annui. INDAGINE

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una segnalazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito riguardo alla concentrazione nel mercato dei libri scolastici. L'indagine ha evidenziato come quattro gruppi controllino oltre l'80% del settore, che vale circa 800 milioni di euro all'anno. Questa situazione solleva questioni sulla concorrenza e sulla pluralità di offerte nel comparto editoriale scolastico.

